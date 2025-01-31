韓運勢料更差 與朝關係惡化

南韓去年尾政治格局及民生厄運接踵而至，先是總統尹錫悅頒布戒嚴令，導致全國局勢動盪，市民上街示威靜坐，而南韓國會亦將彈劾總統。而濟州航空一架載有181人的客機在飛抵南韓務安國際機場時降落失敗，撞落跑道石牆最後爆炸，機上179人罹難，是南韓本土史上最慘重的空難。多名玄學家均指蛇年兩韓局勢劍拔弩張，南韓運勢更遜去年，內需不振，而北韓則拉攏俄羅斯，為東亞地區製造麻煩，兩國料爆發更多衝突。

玄學家雲文子稱，兩韓局勢的奇門卦象為「白虎」逢「玄武」臨「入墓」，當中去年厄運連連的南韓，來到蛇年運勢比往年更差，內需不振，大企業紛紛縮減開支生產、零售銷售以及設施投資都不理想，失業率高企，經濟持續下滑，政治緊張局勢對南韓來說，是經濟一直疲軟不振的主要關鍵。

地區衝突 困擾東亞國家 至於北韓用於軍費開支龐大令經濟落後，民生改善成績未如理想，與俄羅斯的關係更加緊密，有更多的合作項目，特別在高科技上採用俄羅斯的衞星，此舉將在東亞地區製造麻煩，這對中國來說是一件非常困擾的事。兩韓關係日差，雙方態度強硬，會爆發更多衝突，煽動性的行為不時出現。

另一玄學家李丞責就指，北韓《易經》卦為「火地晉」，晉有向上之意，料北韓在房地產及建設上有上升的空間，也預料有新的發明，新的建設，尤其與飛彈、噴射科技有關。他又預料今年女性官員或重要人士的突出表現，會受到關注。