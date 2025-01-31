團年春茗利好 餐飲消費額3日錄近12億

【本報訊】農曆新年是傳統消費高峰期，團年飯、春茗均有利餐飲業表現，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日表示，今個農曆新年飲食市道表現不俗，料行業整體生意額較去年同期增加一成。有業者更指公司團年飯增幅比家庭團年飯更高。但有經營生肖飾物生意的檔主就指，今年生意不及去年。

黃家和表示，自內地宣布深圳居民恢復一簽多行後，訪港內地旅客人數便持續上升，加上不少市民在農曆新年期間外出消費及用膳，單是年廿七至廿九，日均約有3.8億元的餐飲消費額，3日合共近12億元，部分食肆做到兩輪生意。

餐務管理協會主席梁振華昨早出席一個電台節目亦指，年廿九團年飯訂座市道較去年好，今年生意額增長了10%，公司團年飯更錄得10至15%的增長，不過，今年食材價格有上漲，但經濟不佳，團年飯的收費升幅少於5%。

小商店嘆旺丁不旺財 餐飲業表現理想，但一般中小型店舖則未能分杯羮，有經營應節生肖飾物的東主表示，市道不佳，雖然人流不俗，但生意「無上年咁好」。