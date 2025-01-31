維港賀歲煙花 大熊貓圖案疑走樣

【本報訊】蛇年大年初二（30日）晚上8時綻放，今年新春煙花以「金蛇迎春慶豐年」為主題，表演長23分鐘，3艘躉船在會展對出350米的維港水面一字排開，發放9幕共23,888枚煙花，不少應節圖案如「金元寶」、「紅8字」，五光十色、璀璨奪目，今年的煙花特設以港產大熊貓孖寶「家姐」和「細佬」在內的6隻大熊貓元素。不過，現場所見，最清晰可以見到的是紅心圖案，大熊貓則疑似走樣。有旅客專程來港觀賞初二煙花，認為現場感覺十分震撼，不枉此行。

昨晚8時正，煙花點亮維港上空，牡丹、菊花和穗花圖案的煙花，偶爾閃現象徵幸運的紅色8字，首幕《一元復始》祝願市民新一年花開富貴，快樂滿足。第5幕《盛演世界》上演時，人人都能見到大量大紅色牡丹花和紅心圖案，象徵各方精英匯聚，在香港併發光芒，其中紅心圖案最為矚目。

觀賞市民紛舉機拍攝 第8幕《添福添喜》煙花則是大熊貓主題，在綠色的竹葉及銀色的流光襯托下，6個大熊貓圖案代表大熊貓「安安」、「可可」、「盈盈」、「樂樂」，以及港產龍鳳胎「家姐」和「細佬」，煙花寓意快樂團圓，不過，大熊貓圖案卻言人人殊，有人認為走樣。

壓軸一幕《瑞蛇豐年》把匯演推到高潮，在背景音樂《金蛇狂舞》鏗鏘有力的鑼鼓聲中，閃亮的「游星」配上紅紅綠綠的煙花在空中起舞，祝願繁榮昌盛，市民歲歲平安。煙花在空中綻放期間，觀賞的市民都舉機拍攝，留下璀璨一刻。當特色圖案出現時，現場歡呼、「嘩」聲不斷，極具氣氛。

另外，中環滙豐控股大廈以及灣仔香港會議展覽中心的外牆上亦出現全新的燈光匯演，例如心形、熊貓圖案等。