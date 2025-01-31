迎蛇開年飯 店舖難捱保守經營 街市檔販生意冷清

「經濟實在太差」 料人工維持無添加 大年初二是開年吉日，上環一間有60年歷史的老字號海味舖多年來堅持老闆及員工一起吃開年飯，昨早7時，海味舖上下便忙個不停，老闆吳偉鴻稱，去年店舖整體生意有下跌，公司在入貨方面都保守了：「如果入貨多咗你自己就砸住。」昨日公司同仁一起拜神、祈福，各人都希望身體健康、生意興隆。除了公司按傳統開年外，不少家庭亦會在初二當日「食開年飯」，不過，昨早街市人流麻麻，有檔主慨嘆生意不及以往。

老字號海味舖裕隆號昨早按傳統舉行開年儀式，老闆吳偉鴻和員工們各有各忙，早上7時先拜神祈福及點香燭，祈願新一年生意順遂；至中午約12時，老闆及十多名親友及員工在店內開了兩圍，吳偉鴻與家人及員工舉杯，一同起筷吃開年飯。菜式包括八餸一湯，有髮菜蠔豉、「紅皮赤壯」的乳豬及齋菜等菜式，寓意生意長長久久、長做長有。

海味舖多東南亞客入貨 回顧去年市道，吳偉鴻指銷情比前年差少少，希望今年比去年好，他說：「始終經濟係弱，消費力弱」，不過，有失亦有得「我哋多咗東南亞客」，這些客人會購買鮑魚海參。

談到經濟差，公司會否扣減員工薪金？吳偉鴻說，「慳自己都唔可以慳伙記，寧願自己使少啲，預計明年人工方面可能會維持，因為呢兩年實在太差（經濟）」，希望與員工同甘共苦。他有否希望政府推出甚麼措施刺激消費力呢？吳偉鴻認為，香港經濟是看外圍，如果外圍經濟好，香港一定好，特別是國內。

裕隆號今年已成立60周年，公司成立後便堅持大年初二吃開年飯，吳說，這是其父傳下來的傳統：「一定要做足，唔可以唔做，做到仔女話唔做」。

另外，有市民昨日亦到街市買餸，準備晚上在家做節，記者早上9時到西營盤的街市觀察，大年初二不少店舖仍然休市，只有部分海鮮檔和菜檔營業，入內選購的市民亦很少，10時後街市人流稍增，買開年飯餸菜的陳小姐表示，開年飯會打邊爐，「滾吓滾吓」可寓意風生水起，她買了海鮮、燒肉、燒鵝等食物，預算用4,000元買食材，當中「牛肉都買咗千幾蚊」，又指昨晚有15人在家中吃飯。亦有市民稱，有買菜和魚食開年飯，最緊要大家食得開心。

外出旅行飆 本地消費少 海鮮檔檔主表示，生意一般般「無幾個（市民）」，坦言「（通關）開放咗，呢度街市就無生意」。她又表示，有人去了旅行，所以就沒有人來買餸準備開年飯。亦有檔口嘆太靜，着記者「唔好問」。