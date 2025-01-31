劉業強又甩轆 睇錯籤號籤文錯讀

【本報訊】鄉議局主席劉業強今年在車公廟為香港求籤再度擺烏龍，今次一度睇錯籤號，將「二十四籤」看作「二十籤」，並錯誤讀出籤文，之後由廟方工作人員發現作出更正，劉事後解釋籤的「四」字「矇咗」。兩籤雖然皆為「中籤」，但解籤師傅認為「二十四籤仲衰過二十籤」，更直言：「冇理由（睇錯籤）。」

二十四籤當二十 劉業強最初在廟內一度宣布為香港求得「二十靈籤」，工作人員當時亦確認：「是，二十號，沒錯，謝謝劉主席」，但看清楚，其實劉為香港求得「二十四籤」，後來劉業強受訪時始有工作人員出來說剛才公布錯了。劉解釋，籤的四字「矇咗」，又稱︰「我都問究竟這是『四』還是『靈』，因為『靈』都很方。當然剛才我讀了二十籤，其實看上去，意思都好接近好接近，大家可以分析吓。」

2018年曾掉轉籤 事件上，劉業強求籤「甩轆」已非首次，2018年，遞籤職員疑把為香港所求的籤，與為沙田所求的籤掉轉，會方當時指「掉轉」籤文是車公的意思及安排，最終維持現場公布的結果。對於劉睇錯籤，是否應該兩支合併來看，解籤師傅陳天恩居士直言：「冇理由（睇錯籤），二十同二十四個字眼都唔同。」他形容「二十四籤仲衰過二十籤」，而兩者同樣有四大皆空之意。