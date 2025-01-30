新年伊始施毒手 祈福不成淪詛咒

昨日大年初一，家家戶戶都忙於拜年，本來一片喜氣洋洋，但一宗殘酷對待動物案，卻打破了新年的和諧美好。元朗上攸田村有村民晨跑期間，驚見一個黑貓頭顱被放在鐵盆上，旁邊放有香燭，懷疑有人以貓首作祭品，進行恐怖祭祀儀式。早已是科學文明時代，竟然仍有人如此大迷信，可謂人神共憤！

執法人員搜索後並未尋獲該隻黑色唐貓的屍身，其後將貓頭包裹交由愛協人員檢走，並翻看村內閉路電視影片調查。案件列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。村民則指，村內不少人養有貓狗，亦鮮有閒雜人等出入，未知事件是誰人所為，但不擔心自己養的寵物會遭毒手。

案件真相為何，當局必須調查到底，不能放過殘酷虐殺動物的兇手逍遙法外。事實上，過去本港也有發生疑似虐殺動物祭祀事件。例如2023年10月，康文署職員於北角海濱花園寵物公園巡查期間，駭然發現一隻貓屍慘被吊掛大樹上，明顯死亡。執法部門經調查後拘捕4名女子，當中3人為外傭。有人透露飼養的貓因病去世，遂按照傳統儀式把貓屍吊在樹上祭祀。

人們實在不明白，這些所謂的傳統祭祀儀式，究竟出在何處。今日已是21世紀AI時代，絕非遠古巫術盛行的野蠻時期，竟然仍會有人如此迷信，甚至將貓咪身首異處進行祭祀，堪稱天理不容。上蒼有好生之德，以殺害動物來祈福，隨時祈福不成反變詛咒。犯下殺孽，又豈能得到神明庇佑？

香港一直自詡文明城市，但對動物權益的保障十分不足，虐待動物案件層出不窮。僅上月底便有兩隻年幼唐狗慘遭毒手，被發現倒斃在長沙灣麗閣商場平台，身上有血漬，很可能被人從高處拋下。此外，女藝人在大埔遛狗期間，3隻愛犬誤吞毒餌，當中兩隻死亡，另一隻腦部永久受損，令人髮指。

立法會文件數字顯示，截至2023年9月，已錄得336宗懷疑殘酷對待動物的舉報個案，較2022年全年的263宗急升近三成，創5年以來新高。當中僅有5%、即18宗個案提出檢控，成功起訴更只有16宗，罰款金額介乎5,000元至6,000元，監禁期最短為10日，最長也不過一年，跟《防止殘酷對待動物條例》最高罰款20萬元、監禁3年相距甚遠。

顯而易見，不法之徒之所以放膽虐待動物，根源是法庭輕判，甚至律政司也懶得檢控。最經典是2020年，深井有人將30隻小動物從高處拋下，當中18隻慘死，執法部門拘捕兩名涉案男子，律政司竟以缺乏目擊證人為由不提起訴，將狂魔放生。另外，一名男子被年僅15個月大的貓咪抓傷，竟將貓咪監生撻死，前年法庭僅判被告監禁約兩個半月。又如石硤尾白田邨一名婦人企圖劏貓屍，被控「屠宰狗貓作食物」，裁判官以無證據顯示她親手殺貓為由，輕判監禁4星期，緩刑兩年。

世不患無法，而患無必行之法。正因為當局有法不依，執法不嚴，香港才會淪為野蠻城市。動物的命也是命，官老爺何時才會重視？