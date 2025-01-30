撥亂反正：特氏給中國的出題

昨日分析了美國總統特朗普給俄羅斯出的試題，其實是試探題，而非考試題，作用是叫俄方盡快開出達成俄烏停火的底線和條件，以便特氏可盡早跟他相當崇拜的俄國總統普京恢復對話和會面，終結這場他自己認為很無意義的戰爭，從而讓美軍從歐洲撤離，專注於對付一些不聽話的美洲鄰國，以至美國內部的敵人。

部分人認為特朗普先行一統美洲及力爭以巴和俄烏戰事盡快完結，是希望將精力與軍力集中應對中國，但亦有人認為他根本無意與中國來真的。他在競選期間種種針對中國的言論，可能跟「24小時結束俄烏戰事」一樣純屬選舉語言。

其一是特朗普深知中國最少在短中期內都是打不倒的，而且面對壓力愈大便愈會頑強反抗。特氏的任期只有4年，作為一位精明老練的生意人，無謂跟一位戰不勝的對手開打，多餘的裝腔作勢相信也不管用，倒不如實際一點，在有限時間內爭取到最可觀的利益便算賺了。

其二是跟對普京的崇拜一樣，特氏對於權力高度集中，並且毋須面對選舉壓力、長期在任的中國國家主席習近平也相當傾慕，極渴望在普京與習主席仍在權力巔峰時，多與兩人會面和交鋒，以便將自己的歷史地位提升至同等級數。

因此，特氏甫上任便以暫時放生TikTok作見面禮，在宣誓就職前夕與習主席通電話，又將威脅向中國貨品加徵關稅的幅度由原定的60%調低至10%。至於不加稅的交換條件，是中國必須加緊打擊毒品芬太尼流入美國，這何等容易解答的試題！內地當局隨時可抓來幾打毒販高調處以死刑，甚至效法林則徐當眾火燒芬太尼以回應美方。中美外長日前亦已通了電話，相信這場禁毒騷很快便會上演。