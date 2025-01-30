自成一家：養兵千日 用在何時

特區政府經歷2019年反修例風波的慘痛教訓後，在過去幾年一直着力說好香港故事，務求在國際社會挽回劣勢。不過客觀而言，目前香港在對外宣傳方面的難度比以前更大。歐美民眾對一國兩制信心不足，以及駐港的外國媒體先後撤離香港，皆使得港府的訊息更難快速、有效地傳播到全球各地。

但香港畢竟是中西文化的交匯地，擁有內地欠缺的獨特宣傳優勢。例如許多國際會議和活動在港舉辦，為展示香港甚至中國成就提供了良好的舞台。而香港長期匯聚大批來自各國的專業人才，包括擁有多元文化背景的新聞工作者、學者、企業家等。這種文化融合使得香港能夠以國際化視角解讀中國故事，更有效地將中國故事轉化為國際人士感興趣的內容，相對容易被國際社會理解和接受。

美國總統特朗普上台至今仍未對北京出招，但新任國務卿魯比奧甫上任就與菲律賓外交部長通電話，反映華府不會輕易放棄在南海問題上針對中國。果不其然，菲律賓近期在南海問題上加強了挑釁力度，包括推出一本向國內民眾介紹南海爭端的漫畫書，以應對中國的「虛假宣傳」。香港建制派政團近些年湧現出一批活躍於網絡的所謂網紅，一直聲言要在國際上講好中國故事。奇怪的是，這些人養兵千日，在中菲問題上卻集體失聲，看不到他們有用英語在社交平台還擊，找出一些潛在的菲律賓受眾以呈現中方的聲音。

依我來看，香港與菲律賓關係密切，除了經貿往來，現時亦有10多萬菲律賓人居於香港。建制派就算不作為，也應退而求其次，出版一些關於南海爭議的英文圖書或宣傳單張，在周末落區派給全港的菲傭，以通俗易懂的方式向他們闡述中國立場。