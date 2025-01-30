強詞有理：欺軟怕硬

對於中國人工智能（AI）產業迅速崛起，DeepSeek橫空出世，美國總統特朗普的回應是，這應當為美國企業敲響警鐘，美國「需要在競爭中集中精力取勝」。

雖然只是泛泛而談，看不出其真實態度，但起碼表面上沒有咄咄逼人，也沒有威脅要遏制打壓，反而將矛頭對準其他目標，聲稱不久就會對外國生產的電腦晶片、半導體和藥品加徵關稅，將這些必需品的生產帶回美國。他特別提到98%晶片生意都去了台灣，言下之意大概很快就會對台灣開刀。

特朗普是典型的欺軟怕硬性格，不是不想對付中國，只是因為中國實在不好對付，故不得不暫時放軟身段，何況他目前仍有求於中國。按照其說法，希望中國協助結束俄烏戰爭、希望與中國合作解決世界上所有問題、希望上任100天內訪問中國，可見他頭腦還是清醒的，知道現在不是撕破臉皮的時候。相對於年邁昏聵的拜登老頭，侵侵這方面似乎稍為理智一點。

既然中國這塊硬骨頭不容易啃，特朗普只好先挑軟的捏，加拿大、墨西哥、巴拿馬運河、格陵蘭成為第一批獵物，接下來也許該輪到歐盟、日本和南韓這些所謂的盟友了。至於台灣這枚棋子，更是注定厄運難逃。侵侵曾不止一次指摘台灣搶走美國晶片生意，除了要求台灣繳付更多保護費，還要求將晶片產業遷往美國，台積電恐怕很快就會變成「美積電」。正如有評論指出，台灣必定會被特朗普榨乾，然後一腳踹開，成為棄子。

早前台灣當局派出代表團出席特朗普就職典禮，本想獻上投名狀，沒想到被拒之會場外，後來找到會場遊客中心才勉強擠了進去。台方代表吹噓所站位置「距離特朗普僅25米」，其實與就職演講大廳還隔着幾堵牆，特朗普眼角也不可能瞄到他們。最難堪的是，連一向以反華著稱的美國新任國務卿魯比奧，在主動致電中方時也公開表態「不支持台灣獨立」。

說到底，這個世界始終靠實力說話，中國大陸綜合實力不斷提升，國際地位和影響力自然水漲船高，狂妄如特朗普也不得不禮讓三分。相反，那些既沒有實力又沒有尊嚴的國家和地區，即使奴顏婢膝主動獻媚，也得不到特朗普眷顧。所以對中國人而言，最重要是做好自己的事情，只要自身實力夠硬，多一些像DeepSeek這樣的尖端產品，就不怕任何遏制打壓。