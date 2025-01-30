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食肆起火傳爆炸巨響 消防撲熄 肇因待查

店內物品被焚毀。（張開裕攝） 店內物品被焚毀。（張開裕攝）
店內物品被焚毀。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午9時許，旺角豉油街1至3號地下一間餐廳發生火警，據報現場一度傳出懷疑爆炸巨響，多名途人見狀，慌忙協助報案。消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，期間搜救隊出動協助救援。事故中初步相信無人受傷，至於起火原因有待調查。
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