食肆起火傳爆炸巨響 消防撲熄 肇因待查

【本報訊】昨日上午9時許，旺角豉油街1至3號地下一間餐廳發生火警，據報現場一度傳出懷疑爆炸巨響，多名途人見狀，慌忙協助報案。消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，期間搜救隊出動協助救援。事故中初步相信無人受傷，至於起火原因有待調查。