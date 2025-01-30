東呼即應：銀行翻譯笑爆肚 告示叫領「人民幣蛋糕」

【本報訊】新年人人希望發大財，而賀年應節食品亦非常講究「意頭」，例如寓意「發財好市」的髮菜蠔豉、「橫財就手」的「豬手」等。《東呼即應》發現近期網上流傳的一張照片更「直截了當」，相中有某銀行貼出的告示，上面寫着「『人民幣蛋糕』兌換請在此排隊」，令人誤會銀行新年推出的蛋糕中加入了「人民幣」，是「另類的賀年食品」。

從相中可見，告示中的中文部分寫着「人民幣蛋糕」，而英文部分則為「CNY Cake」。而告示的右下角就將「CNY Cake」譯作「年糕／蘿蔔糕」。由於中國傳統新年Chinese New Year太長，不少人會將之縮寫為「CNY」，估計「人民幣蛋糕」或是銀行誤用人工智能（AI）直譯英文，將「Chinese New Year」中國新年當成是「Chinese Yuan」人民幣，結果鬧出笑話。

內地曾現「人民幣蛋糕」或違法 不過，「人民幣蛋糕」原來真有其「糕」。早前內地就有商家用糯米紙製作出人民幣造型的蛋糕，由相片中可見，一個雜果生日蛋糕上面，生果堆中間放有一疊疊「100元人民幣」，造型可謂似模似樣。然而，據指這樣或會違反「禁止在生活用品使用人民幣圖樣」的內地法規。