東呼即應：慶節食品三高風險 易誘發疾病過肥年

如何吃得有營 速睇東呼即應 新正頭大家經常互相祝賀「過個肥年」，但實際上賀年食品包括蘿蔔糕、煎堆油角等，往往高糖、高鈉、高脂肪，吃多了不僅令人肥胖，更容易引發疾病。《東呼即應》邀請專家送上新年飲食錦囊，有營養師提醒，兩塊年糕已等於約4至5粒方糖，吃約5塊已經超標；當中以椰汁年糕和黃金糕脂肪含量和熱量最勁，吃兩件已超過一碗飯的熱量。有醫生則指，高溫加工食物中，例如曲奇餅、酥餅等，有機會產生「丙烯酰胺」致癌物，進食過量會影響中樞神經系統，導致慢性疾病；又指如果想喝茶消滯，切忌在茶中加糖，謹記隔天吃多點蔬菜水果。

據消委會早前的測試顯示，市面上50多款曲奇、蝴蝶酥和蛋卷中，有高達九成樣本含基因致癌物，更有多達48款產品含糖量超過食安中心訂定的「高糖」水平。此外，亦發現市面賀年食品的營養素含量與其營養標籤差距極大，其中一款曲奇的鈉含量更比標示值高出近1.27倍。

瓜子每日最多吃一手掌分量 家營營養中心註冊營養師黃彥澄表示，新年食品本身沒有隱藏風險，不過容易令人一不留神就吃過量。例如夏威夷果仁、腰果、杏仁或瓜子的脂肪含量較高，吃小量已經能提供大量熱量。其中瓜子每100克就有逾500卡路里，脂肪有約40克，相等於8茶匙油；建議每日最多大約吃一手掌分量。

黃續指，曲奇、蝴蝶酥、蛋卷等烘焙食品亦要留意。每塊曲奇約40至50克，吃很少已超過100克分量。而在烘焙過程中，高溫和用油的分量會令其脂肪含量進一步增加，故要留意當中的飽和脂肪和反式脂肪。另外，朱古力味曲奇會添加朱古力粉、朱古力粒或白朱古力，所以糖分會更偏高，吃兩塊可能已超標。

腎功能弱 少吃蘿蔔糕芋頭糕 按世界衞生組織建議，每人每日攝取應少於50克糖分。黃彥澄指，吃兩塊年糕已等於約4至5粒方糖，即約吃5塊已經超標。而椰汁年糕和黃金糕的脂肪含量比較高，約兩件的熱量亦已超過一碗飯，因此要注意適量進食。對於腎功能較弱的人，要留意蘿蔔糕或芋頭糕中的鈉質，大約吃3塊已可達全日鈉質攝取量。煮法方面，若想吃得較健康，可使用光波爐或蒸煮年糕，亦可減少用油，使用易潔鑊煎，或者直接用牛油紙或烘焙紙隔鑊煎。

家庭醫生關嘉美表示，多數的賀年食品，例如曲奇、酥餅、酥角、笑口棗等，都是高卡路里食物，吃太多容易導致中央肥胖及患上三高。若患上慢性病，會間接導致各種身體上的問題，例如過早衰老、皮膚變差、體重過重，甚至婦女經期也會受影響。一些高溫加工食物，包括曲奇餅、酥餅等等，會產生致癌物質丙烯酰胺，可以影響人體中樞神經系統，引致慢性疾病。而蘿蔔糕或盆菜等則有大量鹽分，若吃太多或會影響血壓，尤其高齡人士要慎防血壓飆升。她提醒賀年食品最好「少食多滋味」。

新年美食眾多，容易食滯。關就提醒，如果吃滯了，最重要是先暫停吃東西，讓自己空腹6至8小時，期間只飲水，可喝少許普洱茶消滯，但不宜在茶中加糖加奶等。如果之後想吃東西，吃白粥便可。然後隔天就要吃多點蔬菜水果，減少吃肥膩食物。

營養師建議，瓜子最多一天吃一隻手掌的分量。 黃彥澄提醒腎功能較弱的人，要留意蘿蔔糕或芋頭糕中的鈉質。 東呼即應爆料熱線