醫健：老有所醫：正向醫學 學懂有病就開心

正常人未學游泳，跌落海必然恐懼，自動情緒行為感想引致加速溺斃，自動依賴尋被助。正常人上進心學懂游泳，跌落海自然冷靜，自動無意識思維動作，自行游上岸，再自省進步。

正常人未學自愈，小病習慣依賴「藥物治療」。就是學了身心靈呼吸「行為自愈」知識，被宣布大病必然直覺認知視為危，內心不安，心虛順思尋他信物（眼可見sight）。但無意識感想負情緒同時自動加速病情惡化，醫生要用更大劑藥物。就是生病因早已訓練對醫生介紹物件有信心而表面平常心，無意識內心不安仍阻止最佳效果出現。行為用物質，藥物上進心，主動學未來被管治劇本。

正常人上進心學懂「認知自愈」，有病不分大小自然冷靜或喜悅，視為身軀提醒自己無意識中在社交環境用了負向適應態度而不自知，要優化。也是機會虛心反思學習神經免疫科學認知發揮潛能，知識是力量，腦製藥物（眼不見vision）自愈，視接受外來藥物手術是輔助。行為用物質，認知上進心，主動學培養未來自治能力。

懂游泳未必不會溺斃，懂自愈未必必然自愈，但已是好開始，要學習詳細知識增力量。如不主動學習自助，就會自動無意識被俗世社會學習蒙塵負面語言學被助。

身體不適，常人習得無力感而心虛尋依賴他信物支持回復表面自信心，惡性循環令補品藥物手術升級，少認真學培養自愈力自信心，價值觀於眼見物質而不在培養自己神經製藥。可能各位也聽過富爸爸窮爸爸的故事，兩種爸爸認知思維層次不同。正如公司請員工訓練管理層認知與前線櫃台人員認知不一樣，醫療標準受限於醫學模型及權力責任框架限制，訓練大眾或小眾的認知也不一樣。

每人有權自由選擇看醫生習慣喜好： 1.大眾習俗醫學以認知病治病合格為目標。經一小病、獎粒藥、回復表面健康，未來依賴物（他信物）。增被治病知識，無意識暗中觀望長期病。

2.小眾正向醫學以認知培養健康為目標。經一病事、學長一智增己健康（適應力），學腦製藥自愈（自信心）又用藥。

走出依賴模式，每次看醫生學會正向醫學，培養終生學習自愈的知識及能力，才是通向身心健康和諧的根本之道。不要再等依賴，現在就踏上這條通往真正健康的主動學習認知養生自愈之路！

張錦暉醫生