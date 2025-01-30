中環街市辦影樓展 拍全家福重拾舊情懷

【本報訊】有機構在農曆新年期間舉行連串文藝活動，展示昔日影樓布置，更有非影樓的日常家庭相，展現香港家庭和生活的情景，讓大小朋友重拾昔日影樓的氛圍。項目策展人吳文正接受本報訪問表示，希望透過是次照相館展覽連結多個世代香港人，面對數碼時代的威脅，近年有很多照相館已經「執笠」，感到很可惜，故透過是次展覽故事講述傳統照相館的發展脈絡外，亦想重拾舊香港的回憶。他又稱現今的家庭定義是「自己一個人都可以叫家庭」，故展覽亦帶出近代社會對家庭的概念轉變。

2主題影櫥供打卡 非牟利文化機構文化葫蘆，由本月29日至2月18日於中環街市舉行「家家照相」展覽，回顧從上世紀60到80年代，香港流行上影樓拍攝全家福，也是影樓業的黃金時期。能夠到影樓拍攝，對於一些家庭來說，是一件隆重的事情，大家趁農曆新年，去髮廊恤髮，穿上新衫，到影樓拍攝充滿儀式感的全家福，留下難忘的回憶。

展覽分別搭建兩個影櫥，背景以超現實概念和傳統美學裝潢設計，供市民「打卡」和家人影全家福留念，期間亦會邀請學者和影樓老闆參與講座，跟大家分享箇中故事和歷史，而一系列充滿寓意和趣味的工作坊亦會同期進行。

照相館老闆或師傅會用傳統方式拍攝菲林照片，影相、沖曬、執相等工序全以人手操作，但該項罕有的傳統修圖技術即將失傳。在早期黑白相的年代，每一間照相館都自設黑房，大多設備簡陋，地方狹窄只能容納一人，這邊廂操作放大機，轉過身就將照片放進藥水盤沖洗，頭頂還掛着一張張濕𣲷𣲷的相片。

細說黑房修圖技術 黑房師傅們憑經驗判斷菲林的厚薄，選用適當的相紙，務求沖曬出色調柔和、反差適中的相片。他們更會因應要求，嘗試以色調分離，雜錦拼合等獨特黑房技術去處理。

吳文正表示，時下有很多年輕人喜歡拍照，有人特意將影樓內的舊影相機復修，「變成新想做的行業，在收到訂單後，就去影樓、或者到婚宴同人影相」，他慨嘆這時代，「無辦法永遠都係呢啲嘢」，但能夠保留到這些珍貴的相片已經十分難得。