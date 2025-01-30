公院眼科新症等逾3.5年 專科之冠

【本報訊】醫管局公布去年全年的公立醫院專科門診穩定新症平均輪候時間。根據數字，眼科全年錄得152,635宗預約新症，其中75,376宗為穩定新症，其輪候時間屬專科門診之冠。九龍西醫院聯網最長的個案，輪候時間仍高達183星期，即超過3.5年，屬各項專科之中最長。而人口密集的九龍中醫聯網，輪候時間中位數就增加7周，達85周。

在全港7個醫院聯網中，有6聯網的眼科專科門輪候時間中位數均錄得跌幅，其中港島東跌最多，較上次統計減少11周，不過仍高達56周。九龍西醫院聯網則減少7周，不過最長的個案輪候時間仍高達183星期。

此外，有5個聯網的耳鼻喉專科門診，穩定新症的輪候時間有所上升。新界西輪候時間中位數增加9星期，達51周，而港島西就達41周，較上次增7周。九龍東聯網的輪候時間中位數最高，達71周；最長的個案輪候時間達81周。

精神科候診長達103周 精神科情況亦類似，有4個聯網的穩定新症輪候時間上升。九龍東聯網的輪候時間中位數較上次統計增加7周，達40周。而新界東聯網就維持77周不變，仍為各聯網精神科之中最高；最長輪候時間更高達103周。