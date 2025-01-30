當局：公僕管理須變革 回應訴求

【本報訊】新年伊始，公務員事務局局長楊何蓓茵昨向市民拜年之餘，亦談到公務員人力資源管理和運用須變革求新，致力尋求突破，使公務員隊伍能發揮出更大的力量，同心推動香港經濟發展，更敏銳地回應社會和照顧市民的需要。

將全力參與盛事演練籌備 楊何蓓茵表示，蛇是靈活多變的動物，其敏銳的應變能力值得學習並推而廣之。在新一年，公務員事務局會在人力資源管理和運用上變革求新，致力尋求突破，使公務員隊伍能更發揮出更大的力量，同心推動香港經濟發展，更敏銳地回應社會和照顧市民的需要。她相信鍥而不捨地進行文化、系統、制度改革和強化的工作，定會為市民帶來更美好、更幸福的生活。

她又指，本港賀歲活動一浪接一浪，節目多元、豐富，希望市民及旅客均樂在其中。今年本港有多項令人翹首以待的觸目盛事，包括啟德體育園在第一季正式啟用，以及今年11月由粵、港、澳一起承辦的第十五屆全國運動會，和緊隨其後的全國第十二屆殘疾人運動會。有關盛事將向全國人民和世界展現本港打造集體育、娛樂和演唱會於一身的新硬件以及承辦大型賽事的能力。公務員團隊作為行政機關一員，會全力支持和參與事前的演練和籌備工作，務求完善各項細節安排，令市民及來自各地的旅客都有全新和精彩的體驗。