涉太空油被捕者年飆11倍 依托咪酯列為毒品 料2‧14落實

【本報訊】政府正就將太空油毒品的主要成分「依托咪酯」列為毒品進行立法工作，預計2月14日可落實，屆時販賣太空油毒品最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

稱關鍵設施立法不涉私隱問題 當局昨日表示，太空油毒品在過去一年迅速惡化，案件數目一年間增加至少7倍，被捕人數更激增11倍，檢獲的毒品數量則至少增加4倍，強調政府必須盡快修例，避免「依托咪酯」類毒品禍害市民。

政府官員昨日出席電台節目，談到多個保安層面的重要政策。當局指，立法會正審議政府提出的「保護關鍵基礎設施電腦系統」條例草案，該項條例保障的關鍵基礎設施對社會穩定很重要，大型機構營運者有責任保護相關設施的電腦系統，又強調立法不涉個人私隱問題。

此外，沙頭角中英街居民的人面辨識「無感通道」已經啟用，執法部門表示在運作暢順之後，會將這項技術引入河套區使用。