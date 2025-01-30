西九高鐵站人流「出多過入」

【本報訊】新春盛事浪接浪，大年初一打頭炮的有花車巡遊，吸引不少市民及旅客來港參與。有港人日前到內地與親友團聚後，昨午與他們趕回港看花車巡遊，打算今天年初二再欣賞新春煙花匯演；不過亦有旅客未有安排看花車。

西九龍高鐵站大年初一下午離港層人流不絕，不少內地旅客打算離港回家；抵港層比較冷清，找換店未見排隊。剛抵港的廣東旅客梁小姐表示，打算與在港的表妹玩一天，今天早上便會乘飛機前往北京。至於會否看花車巡遊，她說本來沒有打算，只計劃四處「飲飲食食」，但仍有待表妹的安排。

「行一行」即返內地 港人瀋女士則透露與子女早前回鄉吃團年飯，昨日突然趕回來與從美國返港的親友欣賞花車巡遊，今天則會再到尖沙咀欣賞維港新春煙花。她提到，過往子女尚幼，不敢帶到人多地方，今次是首次帶他們來參與大型盛事。女兒Jennifer笑言最期待迪士尼的花車，以及觀賞舞蹈表演。

不過，劉女士與家人就對花車巡遊沒興趣，昨日中午抵港的她在港逛了數小時就離境返內地，說在深圳訂了酒店，在港只志在「行一行」。