連放5日利出遊 一家大細玩個夠

【本報訊】今個新春假期連着周末，打工仔毋須請假都能放5日。不少家庭趁着大年初一假期首天出遊，機場人流如鯽，登機櫃位間中會大打蛇餅。有市民說香港很悶、消費貴，趁假期到越南玩；另有內地旅客說已在港玩了5天，花費近3萬元人民幣（約3.2萬港元），之後轉到泰國蘇梅島再玩5天，過暖笠笠的新年。

機場在「新正頭」整個早上都十分熱鬧，部分航班登機櫃位如「靈蛇」般排長龍，目測估計需排半小時才能辦理登機手續；離境過安檢間中亦需要排隊。

丘氏夫婦表示，趁新春假期連周末放假5天，請多一天假與兩名女兒跟團前往日本大阪玩6天；又指今次是新冠疫情後首次到外國旅遊，過去一年多北上遊玩，女兒亦是首次去日本。

內地客轉戰泰國蘇梅島 內地旅客張太一家5口飛往泰國蘇梅島。她提到新春10天假期，5天在港去過迪士尼樂園、海洋公園及太平山頂等景點，住宿、飲食及玩樂等開支達3萬元人民幣。至於為何不留港看花車巡遊及煙花，張太說行程一早安排好，難再作調動，又指蘇梅島氣候較和暖，適合怕冷的她，打算到沙灘遊玩。張太又稱內地人習慣用手機拜年，與親友又經常見面，因此趁假期外遊。

Bernard與Alicia則前往南韓首爾一周參與拍攝工作，順道在當地遊玩，但未安排具體行程，相信都會四處購物。他們說不擔心當地政治動盪，相信對旅客影響有限。

3口家花萬元越南豪遊 馮先生一家3口則飛往越南富國島旅遊。他表示，香港很多店舖新春期間關門，無地方去「很悶」，而且越南吃喝玩樂的價錢實惠，「5,000蚊可以玩幾日」，又說連同機票等預算旅程花費一萬多港元。