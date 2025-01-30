日均20萬人 離港度歲火紅 機場水洩不通

年初一44萬人陸空出境 港客佔近8成 不少市民趁農曆新年長假期出遊或回鄉，繼除夕（28日）有逾60萬人次出境後，昨日大年初一，再有最少35萬港人離境，截至昨晚9時，各大口岸有約68萬人次出入境，其中44.1萬人為出境人次，佔約64.9%；入境人次則只有約23.9萬。香港居民昨日出境人次有342,311，佔出境總人次約77.6%，最多人是透過羅湖口岸出境，有61,589人，另外深圳灣口岸及落馬洲支線口岸亦分別有54,503及51,811名港人出境，機場則有46,420名港人出境，

昨日一早，機場又見人頭湧湧，不少市民一家外遊，大都表示趁假期離境唞一唞。機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，過去數日是機場出入境高峰期，每日有約20萬人次出入境，回復至疫情前水平，她預計大年初一會有16萬人次使用機場進出香港，當中訪港及離境人次皆約8萬。

每天75對飛機往返港日 李指出，農曆新年期間使用機場的人流按年增加了約三成，現時每日有75對飛機來回本港至日本13個城市，約每15分鐘就有一班機，方便外遊人士。她又預計今年航班升降量能回復至疫情前，即每日1,100班航班水平。

市民昨日繼續蜂擁北上，出境的港人當中，排除機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭的出境人次後，最少有27萬人是北上回內地。除了羅湖口岸、深圳灣口岸及落馬洲支線三個最多港人出境的口岸外，高鐵西九龍站有3.8萬人出境。

另外，過去幾日是市民傳統慶團圓的日子，昨日南下到港的內地旅客人數只有103,745人，北上南下的「逆差」最少有16.7萬人。而隨着除夕及今日開年等日子過去，內地旅客料逐漸增加。

在訪港的內地旅客當中，最多人是經西九龍高鐵站來港，有27,278人，其次為落馬洲支線，有13,369名內地旅客來港，羅湖口岸亦錄得12,380名入境內地旅客人次。另外，有109,255人為回港港人，其他旅客則有25,805名。