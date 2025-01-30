金融股樓轉勢欠奉 宜守不宜攻

2024年本港樓市表現不似預期，有地產代理早前亦統計全年數據，得出2024年樓價累跌近7%。一眾玄學家同樣未看好今年樓市表現，惟未至於急流直下，預料跌幅收窄惟未許樂觀，增長主要集中在一手住宅市場。

玄學家雲文子稱，今年本港樓市的奇門卦象為「九天」逢「空亡」臨格局為「地戶逢鬼」，意味百事不利，暫不為謀，謀則為凶。她預期樓市平穩向下，下跌幅度收窄，在全面撤辣後成交不俗，增長主要集中在一手住宅市場，預計今年豪宅市場的表現將較中小型住宅好，但整體表現未回復健康水平，而二手住宅物業仍是災區，年內未見反彈迹象。至於商業樓宇方面，寫字樓市場略為遜色，供應過剩情況持續。

玄學家七仙羽則說，蛇年為轉九運後的翌年，仍為「變動期」，而蛇年火較旺，2026年及2027年亦是「大火年」，不利金融、股市等「金水」行業，預測股市仍較差，連帶樓市向淡，風險處處。她指出，香港人對樓市信心不足，經濟環境未見好轉，港人宜守不宜攻，最快的「金水年」在2028年，屆時股市才有望全面向好。

虛擬幣可試「小注怡情」 不過，七仙羽認為虛擬貨幣比特幣仍有空間投資，但只可在低位時「撈貨」，應該「小注怡情」。她提到，九運20年行離火運，虛擬、不實在的東西正當運，比特幣等「玩少少」隨時能搭「順風車」得意外之財。

李丞責指，香港地產的《易經》卦為「水雷屯」，意指縱有囤積現象，惟銷情不慍不火，大眾需求的住宅市場較活躍，整體而言是籠定的格局。至於股市卦有「艮為山」，有阻力重重的意思，緊記「投資涉及風險」，本年應以安守本分、腳踏實地為要務，提防突如其來的金融海嘯，亦不宜輕信消息和作出炒賣，注意農曆二至四月。