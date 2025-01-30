財星昏暗經濟難振 港受制需蛻變求生

風災水災恐臨 交通問題料增 甲辰龍年踏入九運，本港經濟起伏較大，政府面臨千億財赤，民生政制都平平無奇。來到2025乙巳蛇年，一眾玄學家亦指九運翌年難見突破，有玄學家預期香港運勢緩緩靠穩，整體偏弱更有「死門」掣肘，需要創新求變才可突破。也有玄學家分析，蛇年八字水木相生，惟財星暗淡致令經濟難振，更可能受風災水災衝擊，惟蛇可脫皮蛻變，相信香港能自我保護，有蛻變求生的能力。

玄學家雲文子稱，香港社會存在的深層結構矛盾，在蛇年將進入轉型時期，由年初發展戰略不明確、執行系統不健全等問題，終找到化解矛盾根源、年內可望逐漸強化治理效能，令民風更見融和。

不過，她認為香港蛇年運勢只能緩緩靠穩，奇門卦象為「死門」臨格局為「蛇入地羅」，外事纏繞，內事索索，吉門吉星免蹉跎，凶門則動盪不安。相比往年，本港蛇年運勢有改善的迹象，但整體偏弱。而香港運勢基於「死門」的掣肘，如想逃出生天，必須先應「死門」之象。而「死門」代表重生，即是要衍化，創新及改變，否則只會面臨「死門」為死局，難有生路可走。

病毒仍存殺傷力不大 過去持續3年的移民潮將明顯減低，但未有大量回流，香港仍需面臨人口急速老化、勞動力大量流失的危機。需要留意的是，在蛇年出現的颱風會特別強勁，市民必須加強警惕注意安全。同時，變種病毒依然存在，可幸殺傷力不大，不會像新冠般為社會帶來嚴重影響。

另一玄學家方海閱就以立春八字分析蛇年香港的局勢及運勢，乙巳蛇年立春八字為「乙巳年、戊寅月、癸卯日、癸亥時」，雖然表面上有水木相生之象，但財星暗淡，經營困難，經濟難振，社會上出現焦慮不安的情緒。加上「寅巳刑」、「巳亥沖」，可能出現大災禍，可能是大風災、大水災之類的天災；又或大型交通意外，大機構系統大規模失靈，都可能令政府疲於奔命。不過，今年是蛇年，蛇有脫皮蛻變的能力，有復原再生的意思，所以香港亦有自我保護，蛻變求生的能力。

值得留意的是，方指蛇年有二黑病符星飛到中宮，此星代表病情瘟疫災禍，位處中宮，雖有「入囚」（受到控制）之意，但也有影響力強大之意，故今年可能出現某種流感、病毒或災禍，影響到很多人，加劇政府的負擔。

至於玄學家李丞責就指，今年交通問題會特別多，包括像蛇的交通工具，有高鐵和地下鐵路。蛇是脫皮動物，所以容易出現皮膚病；蛇亦是吞食的生肖，衍生腸胃疾病。他又指，香港2025年的《易經》卦為「雷火豐」，雷火有燈火通明之意，雖是吉象，但也應緊記物極必反之道理，因此，本年需要提防與雷火、爆炸有關的危險，如電廠安全、電力供應、易燃物品等，不論個人層面，以至相關部門都應及早加強及提防，做好應變處理方案。

大運尚在變 衝擊難免 李續指，地產、教育、醫療等行業在八運興旺，當中以地產牽涉到政府的收入是最大的，但近年已經轉了地運，地產亦沒有過往般興旺，認為在這段時間有壓力屬正常，但希望那些文化、旅遊和科技發展可以加快腳步，每一個大運轉變都會令到市道和民生有些衝擊，但因為九運主要的方向是南、坐南向北、南山北水首選，其實香港算是整個中國較為南偏東的地方，都算是南面，故屬於一個當運的地區，但是營商環境轉變，有衝擊在所難免的，未來需要循序漸進。