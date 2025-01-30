大埔林村拋寶牒許願 丁財兩旺

【本報訊】蛇年大年初一有不少市民到大埔林村拋寶牒許願，祈求身體健康、心想事成，有人一擊即中，亦有人再接再厲，氣氛熱鬧。大埔林村許願節由昨日起至正月十五（2月12日）在林村許願廣場進行，昨日許願樹下聚滿來拋寶牒的人，場內可見一家大細、朋友及情侶，他們手持風車、打卡拍照、拋寶牒。有檔主指人流暢旺，生意比預期好。

盼港經濟復甦 身體健康 市民古小姐與邱先生表示，去年都有來拋寶牒，今年的新年願望是「工作順利、身體健康、香港經濟好一啲」。有一家3口到林村拋寶牒，劉先生笑言「女兒嘗試拋了幾次，最後由我拋，一次即中」。被問及今年的新年願望，女兒指希望學業進步。市民呂小姐每年都與朋友前來林村許願，她稱拋了一次就成功掛在樹上，願望是希望心想事成、身體健康，「拋寶牒純粹拎個意頭，當一個傳統活動」。

林村許願節同場有美食廣場、市集及攤位遊戲。有風車檔主表示，有很多市民來看風車，「但係無買」，現時無意減價促銷，風車維持去年的價錢，他又指大年初一人流「少一點」，預計大年初三、四會增加。檔主又預計今年的生意額會比去年增加一至兩成，亦會考慮在大年初三、四會減價促銷。

有熟食檔檔主都指大年初一人流符合預期，昨天生意額暫時還可以，不過預計未來兩天會再「忙啲」，又稱首次在林村開檔，很難預計生意額是否會大增，但都保持樂觀「希望賺番成本」。他又稱預計市民在大年初二、初三開始拜年，「到時人流會再多啲」，屆時都會推出新菜式吸引客人。