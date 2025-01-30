年宵煞科清場 1600盆栽轉贈院舍

【本報訊】踏入蛇年大年初一（29日）清晨，全港15個年宵市場亦落幕，過去7日共有約230萬人次到訪年宵市場。昨日清早，維園年宵市場將屆結束，檔主紛紛執拾物品及清場，部分濕貨檔清場後留下桃花，有市民專程前來檢拾。上午7時起，清潔工人及義工隊到場，收集由花檔檔主自願送出未能售出的花卉和盆栽，21隊義工隊協助部門把收集到的約1,600盆花卉和盆栽轉贈予242間安老院／殘疾人士院舍和五間公立醫院。

250位前線清潔員工在公眾人士離場後開始場地清理工作，當局調動48架次垃圾收集車和洗街車為維園年宵市場進行清理工作，其餘14個年宵市場清理工作則由外判潔淨服務承辦商負責。所有年宵市場的清理工作約於昨日下午6時完成，回復原貌。

凋謝花卉分類 轉廢為材 環境及生態局局長謝展寰早上到維園年宵市場探訪正在清理的食環署清潔員工，並向他們派發朱古力，感謝他們在大年初一謹守崗位，讓維園迅速回復原貌。謝展寰亦感謝食義工隊收集花檔檔主送出的花卉及盆栽，贈送到各區醫院及院舍，既環保，又向相關機構及人士表達了關懷。

食環署在年宵市場舉行期間已安排承辦商做好分類回收工作，將相關回收物送往環保署指定的設施，如桃花及凋謝花卉送往Y•PARK、廚餘運往O•PARK1，在年宵市場開放至昨日清理場地期間，承辦商於15個年宵市場合共收集約107公噸有重用價值的物資，加強實踐資源循環，轉廢為材。