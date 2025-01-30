蛇年B女凌晨零時搶閘出生

【本報訊】乙巳蛇年首名女嬰，於昨日凌晨0時0分，在大圍仁安醫院搶閘出世。女嬰體重3.02公斤（6.6磅），李氏夫婦對於小寶寶健康出生感到既喜悅又感動。院方對小寶寶的誕生感到欣喜萬分，表示非常榮幸能與李氏夫婦一起迎接女嬰，祝福他們一家身體健康，萬事如意。

育兒津貼成「奶粉錢」 為迎接女兒誕生，李氏夫婦早已添置嬰兒床、換片枱等家具，又捨棄個人興趣騰出家居空間，二人早在懷孕期便能感受到女兒生性活躍，不時踢到媽媽肚子，直至臨盆初期，李太太在家中歷經十多小時陣痛後入院，幸醫護人員技術專業，加上丈夫一直在旁陪伴，整個生產過程十分順利，而醫生報時得知女兒零時正出生，更為夫婦帶來驚喜。

夫婦二人終於親眼見到女兒，均感開心感動，異口同聲稱對女兒學業事業沒有甚麼宏大寄望，最緊要是健康成長。女嬰是李氏夫婦的第一胎，暫時仍未命名，李生指初步未有計劃再次生育，坦言生產過程對女性有風險，感激太太懷胎十月，已聘請陪月員協助照顧太太。李太太亦感激丈夫一直陪伴，並在懷孕過程擔起大樑，主力負責準備迎接女兒的大小事項。至於政府提供的育兒津貼，夫婦二人笑言屬於「奶粉錢」，主要補貼購買日用品。