金蛇迎春歌舞賀慶 花車巡遊耀眼吸睛

全城躍動歡騰 28隊伍傾力娛賓 乙巳蛇年初一的「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊昨晚8時上演，9輛充滿地道元素的花車、28支海內外表演團隊先後登場，在尖沙咀載歌載舞，為香港新一年揭開序幕！匯演吸引大批旅客及港人駐足巡遊路線捧場，雖然天氣寒冷，但各具特色的花車、及充滿異國情調的音樂與熱舞，還有令人目不暇給的本地及國際表演隊伍傾力演出，現場氣氛極佳，歡呼聲與掌聲不絕。有內地旅客指最愛看法國現代芭蕾木偶表演，欣賞其高難度動作；也有旅客喜歡西班牙狂舞表演，指舞蹈員頭飾很美。

國泰空服員打頭陣 夾道升溫 花車巡遊由國泰的一眾機艙服務員等勁歌熱舞打頭陣，一輪街頭熱身派對迅速令現場氣氛升溫，活動中當然少不了中國傳統書法揮春，沿街向大眾拜年。巡遊表演隊伍載歌載舞，觀賞者則掌聲不斷，表演人員亦回以揮手及擊掌。

內地旅客李女士指花車巡遊感覺很好，過往未曾試過近距離觀賞表演，最喜歡西班牙狂舞，認為表演者的金舞衣閃亮精緻，尤其頭飾華麗奪目，亦喜歡「LINE FRIENDS」花車，人物角色很可愛。她提到，本來已打算來港旅遊，知道昨晚有花車巡遊，便改行程前來。

印度來港5年工作的Parvez則喜歡阿根廷激樂舞蹈團表演，指是首次看此類型表演，又說環境氣氛十分震撼（Wonderful），未來會再來欣賞。

深圳旅客愛港中西文化氣氛 來自深圳的旅客戎小姐則喜歡法國現代芭蕾，因為舞蹈員要踩高蹺，難度很高，又讚匯演好像開派對一樣，玩得很開心。她又提到，已經來港玩6天，去了蘭桂坊、旺角尖沙咀等地遊玩，喜歡香港中西文化的氣氛，打算今晚看完新春煙花後離開，認為未來會再來。

俄羅斯旅客Elena表示，最喜歡德國踩高蹺表演，高難度得來又動作優雅。她特意趁新年來港玩3、4日，昨日欣賞了花車巡遊，今天會看煙花，感受新年氣氛，亦會去探望朋友。