去年每3個案僅1檢控 條例難遏虐畜歪風

虐畜氾濫

【本報訊】本港每年均有虐待動物及違反《防止殘酷對待動物條例》的案件，惟近年檢控個案連年下降，由2022年至2024年間，執法部門接獲涉殘酷對待動物的個案持續上升，但檢控個案則不升反跌，如2022年的呈報個案有54宗，至2024年上升至逾70宗，但最新的檢控宗數卻沒有同比上升，去年更跌至約3宗個案才有一宗檢控，無法有效打擊類似罪行。

年均近70宗舉報 執法部門的統計指，2022年當局接獲了54宗懷疑殘酷對待動物的個案，有32人因此被捕，不過，年內只有21宗個案展開檢控，即平均每兩宗呈報個案僅有約一宗被檢控；2023年，接獲殘酷對待動物的案件升至74宗，年內被捕人數有60人，但檢控個案仍只有25宗。

到2024年，執法部門接獲的殘酷對待動物個案有71宗，拘捕了59人，惟年內檢控個案進一步跌至22宗，佔比已跌至平均3宗個案才有少於一宗檢控個案。當局指，全港22個執法分區均設立了針對動物罪案的專隊人員，每區的「動物罪案警察專隊」之間有平台互相交流調查經驗，又會與其他部門及機構如漁護署、愛護動物協會等合作。