貓咪攀窗墮樓亡 月內第2宗 先後奪4命 倒臥路旁天井

【本報訊】昨日上午近11時，執法部門接獲紅磡溫思勞街9至11號麗泰樓一名貓主報案，指自己經由家居閉路電視系統，目睹其愛貓由窗戶跳出單位外，懷疑被困於大廈二樓的天井位置。

未關妥窗戶肇禍 消防接報趕至，愛護動物協會人員奉召協助，他們利用消防升降台攀上大廈天井，發現該隻成年的英國短毛貓，倒臥在天井一堆雜物之中。救援人員替該貓咪檢查後，證實牠已沒有氣息，其遺體及後交由貓主處理。

貓隻墮斃事件不時發生。今年1月6日下午1時許，執法部門接獲保安員報案，指有3隻貓被發現重創昏迷，倒臥在大角咀海輝道8號浪澄灣8座對開奄奄一息，懷疑牠們從大廈高處墮下。警員接報趕至，經檢查後證實該3隻貓已經死亡，其後尋獲姓張（30歲）男貓主，得悉事發時他正清潔家居，懷疑因未有關妥窗戶，導致貓貓意外墮樓。執法部門經初步調查後，把案件列作「發現動物屍體」，貓隻屍體已交由貓主處理。