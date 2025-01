龍七公：特朗普想訪華 魯比奧捱教訓

好自為之出現在外交場合,華人聽了必定知道大事不妙,但美國人對這句話翻譯來翻譯去,卻鬧了個大笑話,重量級美媒的翻譯是「Conduct yourself well」(希望你們恪盡職守);離題兼搞笑的是《新聞周刊》,他們翻譯為「希望你們照顧好自己」「I hope you will take good care of yourself」。王毅叫魯比奧照顧好自己?美國媒體應該找AI幫幫忙了。

對此,外交部中文官網也玩了一手,把好自為之翻譯成「Hope you will act accordingly」(希望你能採取相應行動)。傳媒翻查外交部過去使用該話的譯文,發現外交部曾經用過「Be very prudent about what they say or do」(謹言慎行)。所以,這次外交部在英譯版明顯也降了溫!