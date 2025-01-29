笑看天下：有強權豈會有真理

美國總統特朗普甫上台，即展開大規模搜捕和驅逐非法移民行動，拉丁美洲國家哥倫比亞首當其衝，爆出首場重大的外交風波。本月26日，哥倫比亞拒絕兩架美國遣返移民軍用飛機降落後，特朗普怒不可遏，隨即宣布向哥倫比亞進口商品加徵25%關稅，一周內稅率提升至50%，並向哥倫比亞總統佩特羅及其政府官員實施旅行禁令和吊銷簽證，該國公民將受更嚴格的入境審查。

哥倫比亞總統佩特羅隨即揚言對等反制，並在社交平台指摘美國，將哥倫比亞移民當作罪犯看待，用軍機而非以往的民航機遣返，認為人民得不到應有尊重，是以要求有關軍機折返。然而，弱國無外交，何況美國乃是哥倫比亞的最大貿易夥伴，佔約26%，侵侵的關稅大棒若然制裁生效，料衝擊哥倫比亞的石油業、咖啡產業和鮮花業，將重創哥國經濟。人在屋簷下，佩特羅又豈能不低頭？

果不其然，白宮26日晚突然宣布兩國已達成協議，稱哥倫比亞已同意特朗普所有條款，不受限制地接受從美國遣返的所有非法移民，包括乘搭美國軍用飛機，不得有任何限制或延遲。小國寡民，對着侵侵的霸氣凌人，哪有談判的籌碼？何況侵侵至叻「柿子揀軟的捏」，佢遣返非法移民行動，首先便以拉丁美洲國家為開刀對象，除了哥倫比亞，還有墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯，以及區內最大的巴西等。

美國號稱最強軍事國家，又經常把民主、自由掛在嘴邊，惟美方遣返移民方式卻惹來不少爭議，巴西便投訴被遣返者遭扣上手銬。唉！美媒都透露，為達到侵侵每日1,500人的逮捕令，執法人員或有侵害公民權的可能性！都話「有強權冇真理」，信焉！