冰鑑春秋：由警察變成強盜

由於兩架美國軍機運載被遣返的非法移民想要降落哥倫比亞遭到拒絕，特朗普悍然宣布將對哥國所有商品徵收25%關稅，並於一周內調升到50%。哥倫比亞總統佩特羅不甘示弱，嗆聲也將對美國商品徵50%關稅以示對抗。但不到一個小時後，哥倫比亞態度180度大轉變，佩特羅說明已經和白宮圓滿達成共識，願意接受遣返移民，白宮則說：「今天的事件向世界表明，美國再次受到尊重。」並認為這就是對其他不願配合美國國家的警告。

哥倫比亞似乎是暫時為經濟利益屈服，但其他國家呢？特朗普真的能用關稅與軍隊征服全世界？

答案顯然是否定的，特朗普對加拿大與墨西哥即將上路的25%關稅，已經使得貿易戰一觸即發！墨西哥宣稱此舉將兩敗俱傷，並導致40萬美國人失業，加拿大82%民眾認為不該接受特朗普的恐嚇，而應該同樣調高美國商品關稅以示報復。

巴拿馬總統穆利諾強硬表示特朗普要「收回」巴拿馬運河的言論，已經違反國際法，巴拿馬絕對不會放棄主權；丹麥首相弗雷澤里克森則直接和特朗普在電話中大吵一架，除了再次重申不會出賣格陵蘭，還將斥資20.5億美元加強在北極的防衞。事實是，歐盟成員原本以為特朗普之前的言論不過是談判技巧，企圖讓美國取得更多利益，但現在他們發現，特朗普很可能是玩真的！這個他們過去仰賴的「世界警察」，已經搖身一變成為強盜，準備對昔日的盟友強取豪奪。就連向來對中國強硬的歐盟委員會主席萊恩，都態度丕變，認為應該與中國展開「建設性的接觸」。

特朗普可能沒想到，他正在努力破壞美國數十年來建立的國際秩序，當美國露出強盜的真面目，世界的亂局也將揭開序幕。