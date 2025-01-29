橫眉冷看：迎來另一波飛躍進步

國民生產總值有兩種統計方法，一種是傳統模式，早已沿用多年；另一種乃近年興起，是按購買力平價（PPP）計算。每年國際貨幣基金組織都會發表報告，公布最新統計結果，依照傳統的計算模式，2024年中國人均國民生產總值約1.3萬美元，全球排名70；若按PPP計算，則約為2.6萬美元，全球排名第74。

原來按購買力平價方式計算，比起用傳統模式，中國的人均生產值還要低4名，但這就是現實，只有認清現實，我們才能一步一腳印，好好向前邁進。自從2014年開始，中國的PPP總值已超越美國，成為世界第一，但中國有14億人口，美國只有3.6億人口，情形就如中國有10碗飯，須分給8個人吃；美國雖然只有9碗飯，卻只須分給3個人吃，因此計算人均值以至人均的生活水平，中國跟美國距離尚遠。

目前中國的人均生產力非但不如美國，甚至還未趕得上阿根廷或者黑山共和國等地區，故此整體排名仍位居74，在全球各國之中，大抵處於中游位置。跟上世紀70年代改革開放之前相比，中國的人均生產力已經有大幅度進步，現在是屬於中等收入國家，可是若要躋身富裕國家之林，則仍有遙遙長途，套用一句老話：「前途是光明的，但道路是曲折的。」

今日的中國已是世界強國，但人均生產力仍然不太高，那是因為中國人口眾多。不過，正因為人口眾多，城鄉之間生產力的差距較大，所以中國還有很大的發展空間。很多人擔心中國會落入中等收入陷阱，社會的發展會無法突破瓶頸，但那是杞人之憂。接下來的日子，中國將會出現追落後現象，生產力較弱的鄉鎮地區逐步趕上來，神州大陸將會迎來另一波的飛躍進步。