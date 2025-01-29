筆下風雲：朋友減少 敵人增加

美國總統特朗普再次登基後，國際形勢起了極大變化。他的美國優先主張已到了橫行霸道的地步，既要加拿大做第51州，又要侵佔巴拿馬運河、購買格陵蘭。「後花園」哥倫比亞他更不放在眼內，強行用軍機遣返非法移民到哥國，惹怒哥國總統，奈何形勢比人強，特朗普威脅舉起關稅大棒，哥倫比亞不得不屈服。另外，他又欲對台灣晶片業徵收重稅，皆因98%晶片生意都被台灣搶去云云。

問題是，以力服人者，非心服也。很明顯，這些過去跟美國關係友好的國家及地區，面對這個白宮新主人必然是口服心不服（台灣賴清德政府是少數例外）。加拿大的杜魯多臨下台終於強硬，揚言會對美國入口貨品徵稅以反制；巴拿馬總統表示要向聯合國投訴，批評特朗普的言行違反國際法；丹麥首相表面上好言配合，但最近亦傳出她跟特朗普「火爆通電話」45分鐘，不歡而散。

正因為特朗普妄自尊大，目中無人，令一眾美國盟友既驚且怒。其他國家亦要謀定後路，跟中國修好是最好選擇。君不見，日相石破茂表示訪華極為重要，提出要盡早出訪中國；南韓在無政府狀態下，同樣忙不迭對華示好，不斷開放中國旅客簽證已是一例。美媒亦相信，特朗普只會將巴拿馬進一步推往中國一邊，跟中國建立更緊密關係。

得道多助，失道寡助。特朗普恃勢凌人，在他蠻纏胡攪之下，美國只會一個朋友也沒有，敵人反而愈來愈多。反觀中國在國際上即使沒有增加朋友，起碼也沒有增加敵人，此消彼長，形勢對中國顯然更為有利。當然，仍然有一些傻不愣登的領導人如台灣、菲律賓政府，依然會巴巴地拍特朗普馬屁，渾然看不清形勢正在起變化。這是被意識形態所害，連基本判斷力也失去。