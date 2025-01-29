求愛不遂涉向女同事投毒 食環前外判職員2月再訊

【本報訊】一名食環署前外判職員疑因追求女同事失敗，涉嫌把有毒粉末放入她的飯盒，令她肚痛入院，一度須留醫深切治療部。懷疑涉案男子事後被控「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪，案件昨日在西九龍法院再提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至2月25日再訊，被告續還押。

未申保釋續還押 29歲男被告叶文飛，控罪書上報稱無業，在港沒有固定居所。據悉，他之前是食環署外判員工。控方表示已完成調查，需要時間去索取進一步法律意見，故申請押後。被告沒有保釋申請，候訊期間繼續還押。

被告被控一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，案情指他涉嫌於2024年11月26日，在旺角欽州街西食物環境衞生署2樓206室休息室內，非法及惡意導致向羅姓女子施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即不知名毒藥，意圖使羅受損害、精神受創或惱怒。案件編號：WKCC 5337/2024