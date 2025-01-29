流浮山 收容所寒天斷水電 逾200貓狗遭迫遷

難覓合適新址 冀籌募資金撐開支 位於流浮山的一間動物收容所不獲業主續租之餘，尋覓新址的進度亦未如理想，結果遭到迫遷，陷入斷水斷電的困境，逾200隻毛孩隨時無處容身。該收容所負責人表示，場地正面對沒有清潔食水和衞生的危機，情況非常嚴峻，冀有善心人伸出援手，讓收容所在新年看見新希望。有議員認為縱使續租方面出現問題，亦希望相關人士以動物利益着眼，長遠而言政府應趁北部都會區的規劃階段，為非牟利的動物寄養所預留位置或空間。

遭到迫遷的動物收容所位於流浮山尖鼻咀，主要救助被遺棄和流浪的貓狗。負責人謝小姐指由10多年前創辦至今，收容所雖然曾經轉換過地點，但都是同一業主，大家關係一直良好，向來續租順利，可是2023年底租約到期卻不獲業主續租。

入夜難餵飼清排泄物 儘管收容所不斷物色新場地，業主亦曾一度予以通融，可是一年過去仍找不到合適地方，業主於是在去年年底發出最後通牒，繼而截斷場地供水，又於上星期一鎖上電箱截斷電源。由於無水無電，收容所難以運作，場地入夜之後不但一片漆黑，如何照料貓狗的飲食及清理排泄物，更是棘手，惟有靠義工用人手搬運食水到收容所，盡力讓場地的衞生環境不再惡化下去。

謝小姐指尋覓新址十分困難，因場內216頭貓狗需要一定的活動空間，因此面積不能較現址的二萬平方呎少，且附近不宜有民居以免有動物聲浪滋擾的投訴，租金水平亦是重要考量，她指地產代理曾介紹一幅條件適合的貨倉用地，可惜租金高昂難以負擔；政府亦曾提供土地，惟面積太細且接近民居。但即使找到新址，搬遷動物是艱巨的挑戰，不是一時三刻能辦到的事，畢竟收容所內的年邁傷殘狗隻多達65頭。

儘管曾嘗試聯絡區議員，但謝小姐指未能獲得協助。對於目前的困境，她期望在偏遠地點擁有農地的善心人能向收容所出租土地，同時亦急需籌募資金，為新場地或臨時場地的基本費用或購置設備等開支。此外，亦希望現址業主能再寬容一下，延長搬遷限期並恢復場內水電供應。

促北都規劃預留空間 曾協助粉嶺一所流浪貓狗之家解決迫遷問題的議員劉國勳，指縱使續租方面出現問題，亦希望相關人士以動物利益着眼，事關民間營運動物收容所並不容易，就算找到合適土地也要面對一連串城規和地政的程序，手續繁複需時，猶如過五關斬六將。由於符合條件的地點並不好找，盼政府檢視有否合適的閒置土地，長遠而言應趁北部都會區的規劃階段，為非牟利的動物寄養所預留位置或空間。如果被迫遷的動物收容所找到新址，他不介意幫手處理相關的城規和地政申請。