迪欣湖焦屍身份曝光 鞋中衣紙揭為內地漢

【本報訊】本周日（26日）大嶼山迪欣湖有一具神秘焦屍，執法部門經連日調查，包括翻查不同地方的「天眼」片段及向商戶查問。初步調查顯示，死者是一名31歲內地男子，他於上周二（21日）持雙程證來港，並於上周三（22日）入住酒店，翌日凌晨2時攜帶大量衣紙離開酒店，乘搭的士前往迪欣湖公園。不過，該男子最後沒有返回酒店，直至本周日被發現伏屍迪欣湖活動中心對開一棵大樹下，身旁遺下一個打火機。

來港買大量衣紙 凌晨離酒店 據悉，死者小腿以上嚴重燒焦，臉容性別無法辨認。警員調查期間，在死者穿着的鞋子發現一張衣紙，且印有售賣店舖的名稱，其後到該店舖調查，鎖定一名與死者衣着相似人士，相信他曾在該店舖購買大量衣紙。

執法部門經循線追查後，最後追溯至死者入住的東涌一酒店，從而確定其身份及生前行蹤，目前警員正循自殺方向展開調查，並且聯絡死者親友了解。案發後，迪欣湖活動中心關閉，大閘附近有職員看守。官方網站顯示，中心將會暫停開放，直至另行通知。