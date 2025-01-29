東呼即應：瞓醒皮膚痕癢紅腫 床褥被鋪潛藏元兇

塵蟎致敏後果嚴重 東呼即應籲勤換洗防控 各家各戶大掃除迎新年，不少人清洗床單及曬被，坊間認為曬被可以殺菌除塵蟎。有研究發現，被褥可以藏約200萬隻塵蟎。皮膚科專科醫生向《東呼即應》表示，塵蟎常見於床褥及被褥內，會刺激皮膚及黏膜，接觸後會引致皮膚紅腫痕癢，引發咳嗽、氣喘及哮喘等，建議一至兩周要清洗床單被褥。

皮膚科專科醫生顏佩欣表示，其實塵蟎以人類皮屑維生，所以床及被鋪的確是塵蟎的常居地，塵蟎多數常見於床褥及被褥內，因為睡覺時留下大量汗水及皮屑，塵蟎可以此作為食物來源。

200萬隻塵蟎 被褥寄居 塵蟎亦會出現在毛公仔、地氈及布藝窗簾或布藝傢俬，又會於夏天、溫暖的環境大量孳生，轉季時空氣變得乾燥，塵蟎的殘骸、屍骸就會容易在空氣內大量傳播。市民於秋冬季節更換厚衣物及被鋪，亦可能會揚起夏天殘留下來大量的塵埃及塵蟎。有研究發現塵蟎屍骸或者粒子，可以懸浮在空氣大約20分鐘，被褥亦可以存有大約200萬隻塵蟎。

至於塵蟎致敏原因，顏解釋指，塵蟎其實是肉眼看不到的微生物，大約只有0.3毫米至0.4毫米，其分泌物、排泄物甚至屍骸，都存有高致敏的蛋白質，會刺激皮膚及黏膜。所以當市民接觸塵蟎後，有機會皮膚出現痕癢、泛紅及紅腫，甚至眼睛黏膜都會出現泛紅，部分病人的氣管接觸塵蟎後，亦都會出現痕癢、咳嗽甚至氣喘等症狀。

市民如果睡覺後皮膚出現泛紅、紅腫，可能與被鋪及床單的致敏源，特別是塵蟎有關。塵蟎有機會引致比較嚴重的身體狀況，例如牽涉到氣道，導致哮喘問題，病人會變得呼吸困難、胸悶及胸痛，對於部分皮膚敏感或者濕疹病患者尤其嚴重，因為他們的皮膚表面屏障受損，角質層沒有辦法做到鎖水功能，所以皮膚相對乾燥，致敏源例如塵蟎，就很容易刺激皮膚，出現嚴重皮膚痕癢、損爛，甚至有繼發性的皮膚感染。

避用太厚地氈布藝傢俬 顏又建議市民盡可能每一至兩星期清洗床單被褥，減低塵蟎孳生。每天穿過的衣物亦應盡快清洗，將殘餘的頭皮屑、皮屑盡量減少，令塵蟎無辦法再孳生。另外，盡量避免選用太厚的地氈或布藝傢俬，因為這類物品往往是塵蟎的溫床，亦都可以考慮選用防塵罩，保護床褥被褥減低塵蟎對皮膚的刺激。

環境科學學人梁浩文稱，紫外光本身有殺菌作用，當天氣冷時，紫外光的力度減弱，而陽光在冬天時，大約溫度為攝氏20、30度，熱力未必可以徹底殺滅塵蟎。因為塵蟎有生長階段，譬如未孵化、孵化成蟲，有基因特別對紫外光抗拒力大。有效殺滅蟎或者蝨的方法就是乾洗，根據物理原理，蒸氣的能量是最高，塵蟎本身由蛋白質組成，蛋白質在高溫下就會變形分解，所以溫度超過攝氏100度就更有效率，乾洗後再用真空袋將衣物抽真空，可以防止塵蟎在衣物上生長。