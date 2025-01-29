去年5414宗勒索軟件攻擊 按年升逾1成

【本報訊】勒索軟件肆虐，網絡安全備受關注。有軟件公司發布2024年勒索軟件報告，揭示勒索軟件攻擊數量創下新高，去年勒索軟件攻擊數量逾5,400宗，較2023年上升逾一成。當中香港遭受首要攻擊目標的行業為教育及研究行業，緊隨其後的分別是製造業和零售、批發行業。

Check Point®軟件技術有限公司發布《Check Point 2024年勒索軟件報告》，調查指去年的勒索軟件攻擊數量達到5,414宗，較2023年上升11%，增幅反映勒索軟件組織的適應能力，能迅速適應、分化並創新，進一步穩固勒索軟件成為全球企業最普遍的網絡威脅地位。

去年年初勒索軟件攻擊活動略有放緩，惟第二季和第3季攻擊逐步回升，第4季迎來了大幅增長。第4季報告了1,827宗勒索軟件事件，佔全年總數的33%，使去年成為歷史上勒索軟件攻擊最為頻繁的一年。

該公司香港及澳門總經理周秀雲指，勒索軟件威脅每年都在不斷升級，儘管執法機構成功打擊了多個大型勒索軟件即服務（RaaS）團體，新團體仍不斷湧現。為了應對這些變化，企業必須優先加強數據保護、監控及快速威脅識別。

教育研究行業屬重災 對於香港的影響，該公司發布2024年12月《全球威脅指數》報告，指出網絡犯罪分子的攻擊手法日益精密，其中FakeUpdates成為香港最猖獗的惡意軟件，影響近3%的本地機構。Androxgh0st繼續位居第二，NJRat緊隨其後，分別影響2.78%和1.57%的機構。香港首當其衝的行業，在上月為教育及研究行業，緊隨其後是製造業和零售、批發行業。