遲近月公布 羅淑佩擁鴨脷洲出租屋 陳美寶中西區有住宅車位

【本報訊】羅淑佩和陳美寶在上月初獲中央任命，分別出任為文化體育及旅遊局局長及運輸及物流局局長，上任近兩個月，在龍年的最後一日，即昨日才上載利益申報表，陳美寶申報在港島中西區擁有一個單位作自用，持有同區一個車位作自用，而羅淑佩則申報在香港鴨脷洲區擁有一個住宅作出租用途。

行會網頁終上載申報表 按一般慣例，新任的問責官員及行政會議成員必須在上任一個月作出利益申報，但羅及陳上任至今近兩個月，即已延遲一個月，行會網頁才上載兩人的利益申報表，然而兩人的申報表的簽署日期，便是兩人上任當日，即去年12月5日。

申報表中亦列出她們出任的委員會，羅淑佩共有18個，當中包括引進重點企業諮詢委員會、香港國際主題樂園有限公司董事、西九文化區管理局董事局成員、推進香港新優勢專責小組官方成員及體育委員會當然主席等。

陳美寶亦申報擔任8個機構，當中包括是香港賽馬會全費會員、香港鐵路有限公司非執行董事、香港機場管理局董事會成員及香港物流發展局主席等。