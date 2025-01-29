車頭大燈光度未設上限埋禍患 港府以認證取代立法 議員炮轟

【本報訊】立法會小組委員會正審議與道路交通有關的4項附屬法例，多名議員在早前的會議上指車輛車頭大燈光度過強或產生危險，質疑為何不設上限，但運輸及物流局回覆指新進口車輛的認證標準列明車頭大燈的光度上限，亦認為毋須更改現行法例對鎢絲大燈的光度要求，議員謝偉銓批評當局以認證取代立法不可取，炮轟當局的回覆答非所問、敷衍了事。

現行規例僅設下限 議員謝偉銓昨去信小組委員會主席，指小組委員會早前審議《2024年道路交通（車輛構造及保養）（修訂）規例》時，他已質疑現行規例為何只就車頭大燈光度設有下限，而沒有上限，並指不時會在馬路遇見有車輛的大燈光度過強，可能影響對頭車司機的視線和判斷，產生危險。隨後多位議員都認同相關看法及指遇過類似情況，要求政府考慮增設車頭大燈的光度上限。

他指當局其後回覆小組委員會，現時新進口車輛在香港進行登記前，需向運輸署證明車輛的照明設備已取得相關認證，而認證標準有列明車頭大燈的光度上限，又指今次修例的目的是允許車輛使用LED作為車燈，故認為毋須更改法例對鎢絲大燈的光度要求。

不滿當局回覆敷衍 對於當局的回覆，他深表失望，指因為如果新進口車輛的認證標準可取代法定要求，那麼現行規例中對車頭大燈的光度下限規定，以至其他有關車主、司機對車輛設備維護的要求也屬多餘，質疑為何不予以廢除？他又指認證標準未能處理新車進口香港後，被人改動車上設備的問題，亦對執法造成的不必要麻煩。再者，雖然LED大燈已愈見普遍，但當局並未有計劃全面取締舊式的鎢絲大燈，有關安全隱患仍會存在好一段時間，他指當局回覆予人答非所問、敷衍了事的感覺。

今次修例是以「先訂立、後審議」方式進行，他強調無意阻礙業界和市民已等待多時的修例落實，但對於有關部門不負責任的處事態度，僅希望通過小組委員會主席向政府當局表達其意見和強烈不滿。