去年71教師釘牌 涉師生戀踩過界

亦有不當身體接觸 盜竊虐兒詐騙被捉 教師違反專業操守而被「釘牌」的數字愈揭愈多，當中不少更因涉及師生戀，以及與學生有不恰當身體接觸。教育局呈交立法會的文件披露，去年有71名教師被教育局釘牌，較前年的47宗大增24宗。而根據過去數字，2022年只得21宗釘牌個案，即由2022年至2024年間被釘牌的教師數目增加50宗，升幅逾3倍。教育局表示在2024年被取消教師註冊的個案當中，除了干犯盜竊、虐兒及詐騙相關等罪行外，亦包括涉及嚴重違反專業操守的個案，主要為與學生有超越師生關係的交往、與學生有不恰當的身體接觸等。

另外，因違反專業操守而被教育局發「譴責信」或「書面警告」的個案亦較2023年大增，譴責信的個案數字由13宗增加至38宗，書面警告則由69宗增加至149宗。教育局解釋指，在2023年及2024年為所有註冊教師每3年進行一次刑事紀錄查核後個案明顯增加，當中主要是查核時所發現的個案。

大部分已離開教學行列 當局亦指出絕大部分個案的涉事教師已離開教學行列，但若其涉及嚴重的違法行為或違反專業操守，為保障學童的福祉都會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。

教育局由2021/22學年開始為所有註冊教師每3年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情況，當局表示已於2021年12月就全港約16萬名註冊教師的資料進行刑事紀錄查核，有關跟進工作已大致完成。

上月展新一輪刑事查核 當局亦於2024年12月展開新一輪的刑事紀錄查核，強調如發現漏報或隱瞞的個案，會立即作出跟進，包括向法庭索取相關文件，了解個案的詳情，並依據《教育條例》嚴肅處理。

教育局強調，會嚴格加強教師入職、聘用和管理的工作，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並嚴肅處理教師違法或失德的個案，保障學生的福祉，維護教師專業。另外亦會加強培訓、宣傳及把關的工作，優化教師管理，提升教師專業素質能力，要求教師提升專業操守和素養，推動業界加強師德師風建設。