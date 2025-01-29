醫健：健康在您手：冬季保持心臟健康指南

正值冬天，氣溫驟降對心臟健康的影響不容忽視。寒冷天氣會導致血管收縮，加大心臟的負荷，增加心臟病病發風險，因此在冬天要注意保暖及健康飲食，保持心臟健康。

注意全身保暖 預防失溫 穿衣方面，我們應避免穿着單件厚衣物，可改為「洋葱式」穿衣法，即把衣物分為吸濕排汗層、保暖層和防水層，由內至外層層加厚，更有效禦寒保暖。睡覺時，可在床邊放置厚身衣物，起床後馬上穿上，避免體溫急降。另外，需注意頭頸部保暖，可穿戴圍巾及帽子減少熱量流失。洗澡時應留意溫差轉變，可先開熱水，待浴室溫度稍為變暖才脫掉衣物。

為了在冬天可以保持體溫，不少人會吃更多高熱量的食物，幫助身體儲存能量。隨着節日來臨，親朋聚餐增多，難免在盡情吃喝下，攝取過多鹽分，引致血壓上升，增加急性心臟病的機會。

避免攝取過多鹽分 維持健康飲食 大家外出用膳時可減少喝湯、少吃醬料；煮食時則應少用鹽。同時，進食富含Omega-3脂肪酸的食物，如魚類和堅果等，配合每天三份蔬菜和兩份水果，有助預防心臟病。

留意身體症狀及早求醫 寒冷天氣下，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和長期病患者需特別照顧，家人或照顧者應為他們採取恰當的禦寒措施，多關心其身體狀況。若有感到胸部疼痛、有壓迫或緊縮感、呼吸困難、惡心、極度疲倦、頭暈、冒冷汗等症狀，應立即求醫，以免引發心臟病等嚴重問題。深水埗地區康健中心註冊護士王欣楠

聖雅各福群會 深水埗地區康健中心