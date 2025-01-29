城巴車長培訓 設身體驗長者出行

【本報訊】本港人口老化情況日趨嚴重，長者出行安全亦需關注。城巴與社企聯手為司機進行長者體驗培訓，培訓中包括讓各車長親身體驗長者出行的不便，以針對性對長者乘車做出優化。城巴指，培訓已有初步成效，預計在明年完成所有全職車長的培訓。參與培訓的車長亦對課程所授的內容表示認同，確能直觀的感受長者日常出行的不便。

穿負重裝感受行動不便 城巴總經理（人才管理及文化）黃偉業表示，城巴已在2024年就與社企合作推出長者體驗培訓課程，目前培訓已開展一年，曾參與培訓的車長涉及有人受傷的交通意外比率按年下跌四成；94%車長於去年無發生任何有人受傷的交通意外。黃偉業續指，之後會將培訓課程拓展至全部車長，以應對人口老化帶來的挑戰。截至本月已有逾850名車長參與了長者體驗培訓，數字佔全職車長數目約20%，預計將於明年完成共4,000名全職車長的培訓。

早前參加過培訓的車長黃藝珊表示，培訓中自己穿着負重束縛裝置體驗長者的行動方式，形容比想像中困難，腿部綁的負重和腰部的束縛讓自己不能靈活的行動，而實際中長者還會面對關節疼痛等問題。

另一車長陳奕麟指，自己最初會比較心急，無論做甚麼都一味追求速度，而參與體驗課程後則體會到長者的不易，也會體諒長者上落車時需時較長。