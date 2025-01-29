年輕一族愛挑戰 滑雪受傷高風險

扭傷韌帶要開刀 專家教熱身拉筋自保 冬季旅遊者眾，不少港人喜愛到外地滑雪，不過其受傷風險亦不容忽視，宜「小心地滑」。數據顯示，日本滑雪受傷個案中，逾三分之一為年輕一族，而涉及雙板的傷者中，逾四分之一為膝關節受傷。物理治療師彭潤明提醒，涉及滑雪的膝傷隨時要做手術，提醒滑雪人士勿高估自己能力。他建議4組進階的熱身及拉筋動作，助大家預防受傷。

21至30歲個案佔34% 滑雪受傷風險不容忽視。日本滑雪安全協會（JASS）數據指出，2020年滑雪季節期間，日本47個滑雪場共發生2,644宗滑雪受傷個案，平均每一萬名滑雪者約有0.93人受傷。近八成滑雪傷者為50歲以下，其中年齡介乎21歲至30歲的受傷個案最多，佔整體34.2%。涉及「雙板」（Ski）的個案中，最多為膝關節受傷，有28.4%。而「單板」（Snowboard）受傷個案中，肩膊關節受傷個案佔最多，有17.7%。

倡初學者室內場「練跌」 彭潤明指出，滑雪受傷個案遍及所有年齡層，不過年紀大的滑雪人士經驗較多，亦會「就住玩」，故受傷比例較低。而年輕人愛玩挑戰自己，容易高估自身能力，受傷個案較多。由於滑雪對技術有一定要求，若未受過正規訓練，或沒有專業人員協助揀選合適的裝備、護具，會較易受傷。另外，滑雪人士往往會於一個旅程中安排數日滑雪，若休息不足亦可能於運動後引致勞損。

他續指，如果有佩戴護具，跌傷、撞傷膝頭及手肘等，可能只會出現瘀傷。不過滑雪涉及大量轉向動作，經常會出現膝關節拉傷，例如扭傷前十字或內則副韌帶。一旦扭傷前十字韌帶，患者不少要開刀治療。

要預防受傷，可於滑雪前做好準備。彭潤明表示，在寒冷的地方做運動時，需注重事前熱身及事後拉筋。滑雪前，亦可預先鍛煉較弱部位，例如四頭肌、膕繩肌，預防膝患。另外，他亦建議初學者先到本港或內地的室內滑雪場，先練習滑雪及跌倒的技巧，減低受傷風險。

若不慎受傷，彭建議首24至48小時內可按照「PEACE」處理，包括保護（Protect）並抬高（Elevate）受傷位置；避免（Avoid）亂用消炎藥物；為受傷位置加壓（Compress）；以及教育（Educate），例如上網學習對應的處理方法，不過亦要小心網上資料的可信性。若傷勢嚴重，應求醫。

部分人傷勢不明顯，回港後關節隱隱作痛，卻忽視傷患不求醫，隨時「手尾長」。彭潤明提醒，軟組織受傷，例如筋腱、韌帶及肌肉的傷患，容易在軟組織表面結疤，導致黏連情況出現，影響活動幅度、模式。舉例說，若膝蓋受傷後不處理，可能會影響行路、站立姿勢，在身體慢慢代償下，繼而影響其他位置，例如腰部。倘及早求醫，則可大大減低「急性」變「慢性」傷患的風險。記者伍萬庭