鼠狗運勢不錯 均獲貴人相助

【本報訊】蛇年運勢不俗的生肖，除最當旺的馬外，肖鼠、雞、狗及牛的運勢亦不錯。當中肖鼠者有包括紫微及龍德等吉星拱照，代表得到貴人相助，對升職及事業大有幫助。肖狗者時來運到，得女貴人相助，在財運及事業運上皆有不俗回報。

肖鼠者今年有「紫微、龍德、玉堂」三顆吉星拱照，玄學家方海閱指，「紫微、龍德」是強勁的貴人星，代表今年會得到有力的貴人扶助，有升職或提升社會地位的機會，對工作、事業大有幫助。而「玉堂」財星拱照，打工仔有升職加薪的機會；從商者有拓展收入來源的機會，金玉滿堂之象。

肖雞者三合年 財運有優勢 玄學家李丞責稱，本年是肖雞者的三合年，是暗合太歲，運氣一般較有優勢。有「地解」星，能幫助解決房地產問題，有意置業，投資房地產人士，可多作參考和研究。財運方面有「金匱」入命的機會，金匱是指盛載金錢的器具，代表儲蓄能力提升，如能增收入，本年會是積聚財富的好年份。

至於玄學家七仙羽就認為，肖雞、牛、鼠人士今年的運程最好，其中雞、牛與蛇為三合生肖，力量很強，而蛇在蛇年會「話晒事」，雞、牛與蛇為友，自然當旺。肖鼠人士行龍德、紫微星，代表有很多貴人及好的能量相助，會神采飛揚及有自信。

此外，玄學家雲文子就指，肖狗人士蛇年當旺，可謂時來運到擋不住。肖狗者今年做事特別有衝勁，亦得到女貴人相助，提供財力支持以及有用意見，絕對稱得上是豐收的一年。事業上是上位時機，機遇不停出現，財運高升，人緣帶動財緣，可以增強吸金機會，料有不俗回報。