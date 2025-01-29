29歲豬仔返港 與家人團聚過節

【本報訊】一名29歲男子在緬甸遭禁錮從事非法工作，前日深夜由當局專責小組成員陪同從泰國返港。當局在傳媒記者會上表示，一直非常重視港人在東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案，上周二（21日）當局獲悉該名男子在緬甸獲釋抵泰國後，專責小組成員隨即趕赴泰國爭取該男子回港。並感謝涉事國家相關部門多方面對事件高度重視，並提供支援及協助，尤其泰國方面的人性化處理，將程序壓縮至幾天完成，令該名港人能盡快回港。

10人未獲釋 專責組留守曼谷 獲釋港人能於農曆新年前回港與家人團聚，感到十分興奮，並感謝當局親赴泰國協助，事主表示「很久沒說廣東話」，回港後要慶祝一番，更打趣地向專責小組成員給他推薦餐廳。

當局續稱，仍有10名港人未獲釋，所以專責小組與泰國司法部轄下專責打擊販運人口部門的首長保持溝通，重點跟進餘下個案，因此當局專責小組仍有一名成員留守曼谷，爭取其餘被困港人盡快回港。為免影響日後行動，現階段未能透露更多細節，不過，相信當局背後的工作及努力，一定為更多港人獲釋創造有利條件。

協助家屬的前區議員余德寶昨在社交平台貼文，指該名獲釋港人身體狀況和精神狀況還好，昨晚與家人一起吃團年飯，又指該港人親友託他感謝特區政府和泰國政府的協助，感恩特區政府專責小組近日與泰國當地政府協商，促使這名受害人終能早日回到香港。

雖然逐有港人獲釋，但余指其手上仍有6宗求助個案，家人們仍然心存盼望，相信及期望特區政府會盡力作出營救，救得一個得一個。他續稱，過去的工作主要是協調家屬，促進家屬和政府之間的溝通，如今見到政府更加主動協助及持續關注這個議題，公眾亦有廣泛討論和提高警覺，相信其角色日後可以逐漸減少。