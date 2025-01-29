180長者同吃團年飯 冀綜援金「加薪」

【本報訊】除夕夜人人都想與家人共聚吃團年飯，但未必人人都能夠做到，尤其是獨居的貧病長者。防止虐待長者協會於昨日特意在石硤尾酒樓設宴，免費招待180位獨居、正領取綜援或生果金的長者，一同吃一頓豐富而滿載人情味的團年飯。有參與長者稱現時使費「掹掹緊」，期望綜援金能夠可以「加薪」；另有長者希望「兩蚊乘車唔縮水」。

冀兩蚊乘車唔縮水 石硤尾酒樓於昨日下午約兩時「異常熱鬧」，180名獨居長者坐滿十多圍枱，席上不少人需撐扶着拐杖到場。一同吃團年飯的「老友記」一邊愉快地享用蒸魚、燒味等傳統團年菜式，一邊與其他長者高談闊論，分享生活日常，喜氣洋洋。協會又為參加長者舉辦抽獎活動，將現場的氣氛推到高峰，有人抽到罐頭鮑魚、長壽麵等。

年約八旬的麥婆婆透露，日常生活開支不高，現靠綜援支付，但「依家嗰啲都掹掹緊」，期望能提升綜援的金額。坐在旁邊的蔡婆婆亦立刻和應「如果有得加就可以食多啲，飲茶開心啲！」不過政府財赤下，兩人都不抱期望，更稱若政府決意要削減乘車優惠等，亦只能無奈接受「惟有慳啲使啦」。

防止虐待長者協會人員亦說，近年經濟環境不佳，而且物價上升獨居、綜援長者要「睇住荷包」生活，在公務員連年加薪的情況下，亦希望這群長者亦「有人工加」。