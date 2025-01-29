酒樓未復昔日光景 團年飯生意跌3成

嘆節日氣氛差 街市唔敢加價 歲晚收爐，各家各戶都會吃團年飯。但經濟環境欠佳，加上受北上潮影響，有餐飲業界表示仍未走出疫情陰霾，今年新年團年飯訂枱滿座較以往遲近一星期，8時後的「尾輪」訂枱率更是只有四成左右，預料生意較以往減少約三成。而街市買餸過節的市民雖然不少，但有檔主直斥政府無能，認為市面氣氛差經濟無改善，團年飯也不見生意好轉，營業額較去年跌約六成。

羅先生是一間尖沙咀著名商場內的高級中餐館的餐廳經理，他指以往團年飯客人訂枱都會早很多，年廿九、年三十前的一個多星期就會爆滿，但今年較以往遲約一星期，而今年的團年飯訂座率只有得首輪爆滿，次輪訂座大概只有四成左右。

應對北上潮 減價留熟客 餐廳集團業務營運及拓展總經理麥小姐指近年市民消費模式改變，假日會選擇北上或外遊，而公司亦因應情況調整套餐價錢。以往團年飯，人均消費大約1,000至2,000元，而今年的價格就下調至3,000至6,000元一圍，約6至12人，人均大概500至800元不等，透過下調價格、維持食材質素，希望可留住熟客及港人。

三代同堂留港外出用膳 記者晚上就到一家傳統酒家視察，約7時許酒家兩層均滿座。蕭先生一家三代同堂吃團年飯，因為人數太多不想麻煩，選擇外出用膳。新一年，他就希望身體健康，大家開開心心，亦希望經濟好轉。

蕭先生表示，今年是他們第二年再到這家酒樓用餐，同樣的套餐，整體上大概貴100元左右，算可以接受。他指以往每年都會一家人十多人吃團年飯，因為人多，且蕭媽媽年紀亦大，故不想舟車勞頓北上團年。

李女士與家人同樣到酒家團年，飯後打算去行花市。她表示，每一年都有與家人一起吃團年飯的習慣，以往在家煮多，不過自數年前媽媽離世後，便選擇出外吃。今年團年飯，她們一家花了大約7,000多元，與去年相若。

她又指身邊不少人亦會北上，但她與家人擔心年紀大，怕太麻煩而選擇留港。臨近新年，她就希望世界和平，指世界太多戰爭，亦希望家人身體健康。

本報記者在昨日中午時分到鵝頸橋街市一帶視察，現場買餸人潮極盛，海鮮檔生意尤其火熱。李先生指花約1,000元買餸，買了象拔蚌、花螺、鱔等海鮮，以及羊、牛等肉類，十分豐富，預備自己家中5人一起吃，寄望今年團團圓圓、開開心心、身體健康、一團和氣。

呂生、呂太在燒臘檔買了燒味斬料，由於人流較多，大約需要等候20分鐘左右。呂生表示，除了燒味外也買了蝦和鮑魚、燒鴨等，因為是兩口子吃團年飯，故分量不算多，共花費約300元；呂太則稱今年價錢與去年相若，相信是港人多北上店舖也不太敢加價。

有人歡喜有人愁，雖然人流不俗，但生果店負責人杜生感嘆今年人流比起以前依然遜色，他直斥政府「無節日氣氛、趕盡殺絕」，不讓商店擺出攤外，令走來買餸買年貨的市民也減少許多，氣氛也變差，「依家街市唔似街市咁」。他又指今年已不敢加價，定價比去年平了至少三至四成，但「平都無用，成個社會各行各業收入都少咗，大家唔會嘥咁多錢過節。」