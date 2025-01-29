年宵市場煞科 商販提早減價清貨

【本報訊】送龍迎蛇，眾多市民在除夕趕到年宵市場辦年貨、買鮮花布置家居喜迎新歲。昨晨維多利亞公園年宵市場已見不少市民身影，但人流未算暢旺，商販提早減價「最後衝刺」，要錢不要貨。有市民說特意選早上去辦年貨避人潮，計劃花數百元買蘭花「花開富貴」。花店負責人則說今年花市人流一般，望薄利多銷下做回去年生意額，「唔好嘥咗啲花」。

15區逾160萬人次到訪 環境及生態局局長謝展寰表示，全港15個地區設立的年宵市場共有逾160萬人次到訪，較去年同期多30萬人次。對於長沙灣遊樂場年宵市場日前有攤檔受強風破壞而一度暫停開放，謝表示，合約列明天災沒有補償，但已指示食環署研究寬免租金協助受影響檔主。

本報記者昨晨10時許到維園年宵視察，當時陽光普照，天氣甚好，但人流較疏落，通道暢通易行。花店昨日早上已開始「劈價」，店員貼上手寫的標示，蘭花只需數十元已有一棵，亦有店員叫賣準備大減價清貨，吸引路人圍觀及挑選合適年花。

盧先生一家三口特地提早到場買花。他稱擔心最後一日下午時分人流漸多，故早些到場不用「逼爆」，目標想買蘭花回家，「紫色嘅花喜慶啲吖嘛」，也會看些風車等賀年裝飾，計劃花費數百元，只要合心意即可。他又說今年價錢與去年相若，定價不算進取，早上人流也不算少，氣氛熱鬧開心，有過年氣氛。

在年宵擺攤檔陳同學和梁同學也特意逛逛，親身感受年宵市場氣氛，除了到熟食區吃小食，也到處閒逛。梁稱維園年宵今年人流很多，與去年在沙田花市擺檔的情況大相逕庭，而且維園較多原創設計貨品。陳同學則指，年宵商品價錢不算貴，兩人估計會花費約300元，買氣球及公仔掛飾。

花店太子爺胡先生則指今年年宵人流生意一般，「疫情之後呢幾年都差咗」，故今年也入少了貨，但依然堅持每年擺檔，「年年都係呢個地方擺，都算係個傳統」，而花價亦已下調。胡提到花檔之間競爭激烈，市民也更愛「講價」，旺丁亦未必旺財，料生意額或與去年相若。他分享最好賣的年花是水仙，相信在減價很快會賣光，「要錢唔要貨，希望唔好嘥咗啲花」。