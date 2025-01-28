龍七公：中國有底氣應付特朗普2.0

隨着特朗普再度入主白宮，「特朗普2.0」時代將在外交以至全球層面引發震動。特朗普除了揚言「收回」巴拿馬運河控制權，又形容歐盟對美貿易不平衡，將對歐盟徵收關稅。他更指因為毒品芬太尼走私問題，正討論對加拿大、墨西哥及中國的進口商品加徵關稅，為新一輪美中貿易戰掀起序幕。

近日美國議員再提議案，要求特朗普政府考慮是否對違反人權的香港官員實施制裁。港府隨即表示強烈譴責，指該等美國政客多次無視《港區國安法》實施以來，香港社會民生迅速回復並改善的成果，以及世界各地皆有制訂多部維護國安法律的慣例，是罔顧事實的典型政治霸權和虛偽的雙標。美方連番打「法案牌」，更令人不得不懷疑《港區國安法》是否已觸及外國和境外勢力的痛處。

現在最有底氣應付「特朗普2.0」的，其實是中國。中國在國際舞台上的影響力確實不容小覷，並擁有較強和有效的反擊美國的能力和決心，這也是為甚麼許多國家，包括歐洲和日本等美國盟友，紛紛尋求與中國改善關係的原因之一。多年來，中國在經濟、科技、軍事等方面積累了豐富的經驗和實力，使得中國能夠在國際舞台上與美國進行有效的周旋。加上現時中國大幅減少了在貿易、科技和金融上對美國的依賴，並已開始對美國的制裁作出果斷和強硬的回應。

有港官被問到特朗普上任後對香港的影響時指出，新總統上場是好開始，相信中美關係可以進一步取得成功，又指特區政府一直與不同國家緊密聯繫和交流，當局會繼續推動兩地人民連結。

中美雙方以及香港與美國關係良好，同樣有很多好處，據政府統計，香港現時約有1,400間美國公司，較前一年增加9%，其中有220個地區總部和430個地區辦公室，數目為世界各國或地區中最多。香港是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體系，亦是美國第六大直接投資目的地。香港金融市場匯集了來自海內外的資金，美國由此分享到巨大的金融服務利益，同時美企亦利用香港協調在內地及東亞、東南亞地區的企業運作。香港有底氣應付「特朗普2.0」，無論是經濟實力、國際地位還是政策靈活性，都具備應對外部壓力的能力。面對「特朗普2.0」，香港可依靠其強大的金融體系、穩定的法治環境和內外聯通的優勢，繼續保持穩定和繁榮。

不會放棄在港利益 作為商人的特朗普遵循「一切都是生意」，作為美國總統的特朗普遵循「經濟安全即美國國家安全」，「美國優先」是他政策考量的一部分，他不會放棄在香港的巨大利益。特朗普的「美國方案」，就是大國強權政治、美國優先，小國面對脅迫。這對中國而言不管用，反而能向世界展示何謂負責任大國，在國際社會中獲得更多的支持，讓中國有更大的底氣和能力應付及反制美國。